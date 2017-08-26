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12:24 (мск), источник: Nur.kz

Азамат Мусагалиев исчез из соцсетей после скандального ролика

Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев исчез из соцсетей после скандального ролика, вызвавшего бурю возмущения.

Источник: Nur.kz

Последний пост Мусагалиева в Instagram был опубликован больше пяти недель назад — 19 июля, как раз после ролика, взбудоражившего соцсети.

В нем он снова напомнил, что был и остается казахом, уважающим свой народ и язык.

Напомним, ранее шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев.

КВН-щики заступились за коллегу и просили простить его. Они назвали историю творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева.

А позже Мусагалиев отключил возможность комментирования на своей странице в Instagram.

Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы также высказался о ситуации.

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