Азамат Мусагалиев исчез из соцсетей после скандального ролика
Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев исчез из соцсетей после скандального ролика, вызвавшего бурю возмущения.
Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев исчез из соцсетей после скандального ролика, вызвавшего бурю возмущения.
Последний пост Мусагалиева в Instagram был опубликован больше пяти недель назад — 19 июля, как раз после ролика, взбудоражившего соцсети.
В нем он снова напомнил, что был и остается казахом, уважающим свой народ и язык.
Напомним, ранее шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев.
А позже Мусагалиев отключил возможность комментирования на своей странице в Instagram.
Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы также высказался о ситуации.