Челябинцы заметили на Первом озере плывущий бронетранспортёр

Челябинцы заметили на Первом озере плывущую бронированную машину. Видео очевидцы выложили в соцсети.

Автор видео написал, что по озеру плывёт БТР, однако в комментариях горожане пишут, что это БРДМ.

Многие пользователи соцсетей не удивлены увиденным: «Это Челябинск — метеориты, танки, самолёты, а теперь и боевая машина. Что же может нас удивить?».

Другие пишут, что сейчас БТР может купить любой: «Он не дороже крузака стоит. Их армия либо на металл списывает, либо на гражданку продает».