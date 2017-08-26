Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
11:47 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Хорошая кредитная история помогает найти любовь

Создатели приложения онлайн-знакомств Tinder — Discover Financial Services и Match Media Group — провели исследование, которое показало, что хорошая кредитная история повышает шансы найти любовь.

Источник: Reuters

Около 69% респондентов обоих полов назвали финансовую ответственность «очень» и «чрезвычайно» важным качеством в будущем партнере. Она привлекает их больше хорошего чувства юмора (67%), внешней привлекательности (51%), амбициозности (50%), смелости (42%) и скромности (39%).

Читайте также
Рекрутеры сравнили зарплатные ожидания женщин и мужчин
Самыми чувствительными к денежным вопросам оказались женщины: среди них финансовую ответственность оценили 77%, на 16 процентных пунктов больше, чем среди мужчин.

Интерес к кредитным баллам партнера вызван тем, что многие связывают их наличие или отсутствие с другими качествами: ответственностью (73%), надежностью (40%) и умом (38%).

Ситуацию омрачает тот факт, что вычислить кредитный рейтинг потенциального возлюбленного почти невозможно, если только он сам не выложит скрин документа в Tinder. Так, почти 24% молодых людей признались кредитной компании SoFI, что их партнеры врали им на свидании о размерах и количестве своих долгов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
«Законы Вестероса — это законы нашего мира»
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Поиски на месте падения автобуса на Кубани возобновлены
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь