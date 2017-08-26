Хорошая кредитная история помогает найти любовь
Создатели приложения
Создатели приложения
Около 69% респондентов обоих полов назвали финансовую ответственность «очень» и «чрезвычайно» важным качеством в будущем партнере. Она привлекает их больше хорошего чувства юмора (67%), внешней привлекательности (51%), амбициозности (50%), смелости (42%) и скромности (39%).
Интерес к кредитным баллам партнера вызван тем, что многие связывают их наличие или отсутствие с другими качествами: ответственностью (73%), надежностью (40%) и умом (38%).
Ситуацию омрачает тот факт, что вычислить кредитный рейтинг потенциального возлюбленного почти невозможно, если только он сам не выложит скрин документа в Tinder. Так, почти 24% молодых людей признались кредитной компании SoFI, что их партнеры врали им на свидании о размерах и количестве своих долгов.