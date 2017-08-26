Хорошая кредитная история помогает найти любовь

Источник: Reuters

Около 69% респондентов обоих полов назвали финансовую ответственность «очень» и «чрезвычайно» важным качеством в будущем партнере. Она привлекает их больше хорошего чувства юмора (67%), внешней привлекательности (51%), амбициозности (50%), смелости (42%) и скромности (39%).

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Самыми чувствительными к денежным вопросам оказались женщины: среди них финансовую ответственность оценили 77%, на 16 процентных пунктов больше, чем среди мужчин.

Интерес к кредитным баллам партнера вызван тем, что многие связывают их наличие или отсутствие с другими качествами: ответственностью (73%), надежностью (40%) и умом (38%).