Цветы, память, Родина: в Кишиневе вспоминают героев-освободителей
Цветы к Вечному огню: участники международного форума почтили память героев, освободивших в 1944-м году Молдову от фашизма.
Цветы к Вечному огню: участники международного форума почтили память героев, освободивших в 1944-м году Молдову от фашизма.
В республике в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Молдовы от
В Кишиневе представители делегаций из Молдовы, России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана почтили память павших в Великую Отечественную войну.