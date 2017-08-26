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11:38 (мск), источник: Sputnik.md

Цветы, память, Родина: в Кишиневе вспоминают героев-освободителей

Цветы к Вечному огню: участники международного форума почтили память героев, освободивших в 1944-м году Молдову от фашизма.

Источник: Sputnik.md

В республике в эти дни проходят памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине освобождения Молдовы от немецко-фашистской оккупации.

В Кишиневе представители делегаций из Молдовы, России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Узбекистана почтили память павших в Великую Отечественную войну.

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