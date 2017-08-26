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11:37 (мск), источник: Publika.md

Один из блоков Липканской тюрьмы переоборудовали по-европейски

В нашей стране вскоре появится первая тюрьма без решеток. С просторными, светлыми камерами и отдельными кроватями. Для этого переоборудовали один из блоков Липканского исправительного учреждения.

Источник: Publika.md

Ремонтные работы обошлись в миллион леев. Деньги выделили из бюджета Департамента пенитенциарных учреждений.

В обновлённом блоке будут находиться около 130 заключённых. В камерах новые кровати, тумбочки и санитарные блоки.

«Камеры по 2, 4, 5, 7 мест с необходимыми минимальными условиями. Мебель, кровать — абсолютно новые. Прямо со склада».

Есть в обновленном здании и кладовки для вещей. Теперь заключенным не придется держать их, как в других тюрьмах — под кроватью.

«У каждого будет своё место на полках, которые вы видите».

Снять с окон решетки решили, чтобы сохранить у отбывающих наказание ощущение личной свободы.

«Роль пенитенциарного учреждения состоит не только в обеспечении физической охраны. Со всех сторон под автоматами Калашникова в каждой башне. Охрану следует обеспечивать динамично, создавая условия для перевоспитания и социализации», — сказал замминистра юстиции Анатолий Мунтяну.

Ремонтные работы вели сами осужденные. Всего в бригаду набрали 13 человек.

«Своими руками шпаклевали, ремонтировали. Я занимался системой отопления. Осталось только установить котел».

Вскоре камеры займут заключённые, которых переведут в Липканы из переполненных тюрем.

«На будущей неделе начнём отбор. Переведем только тех, кто выполняет все требования пребывания в исправительном учреждении», — сообщил и.о. директора ДПУ Аурелий Сухан.

Условия в новом тюремном блоке соответствует европейским. На каждого осуждённого приходится по четыре квадратных метра.

«Норма в четыре квадратных метра на человека, судя по числу и расположению кроватей, соблюдается. Это видно уже на первом этапе», — заявил народный адвокат Михаил Которобай.

Ранее в тюрьме номер два содержали несовершеннолетних заключенных. Сейчас ее перепрофилировали, и там отбывают срок бывшие государственные чиновники. Однако новый блок предназначен не для них.

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