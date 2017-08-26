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11:08 (мск), источник: NewsKo

Медкомиссию в детские сады Перми стало пройти проще

Как сообщило министерство здравоохранения Пермского края, с 26 августа 2017 года изменен порядок прохождения медицинской комиссии для поступления в детские сады города Перми.

С завтрашнего дня во всех детских поликлиниках города Перми начнут работу кабинеты по выдаче справок. В них можно будет получить все необходимые медицинские справки для поступления и посещения ребенком детского дошкольного учреждения. Дети, которые идут в садик впервые, смогут, минуя посещение участкового педиатра, сразу получить направление на прохождение осмотров у специалистов. Дети, которые идут в садик повторно, смогут получить в кабинете либо направление на анализ, либо готовую справку (если результаты анализа уже есть).

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников инициировал проект «Новая поликлиника». Его главная цель — чтобы пациенты тратили в поликлинике как можно меньше времени, при этом получая более качественные медицинские услуги. Руководители проекта учли мнение как пациентов, так и медицинского персонала. В поликлиниках поработали над навигацией и организацией пространства, стали лучше администрировать записи к врачам, перевели карты в электронный вид, разместили в доступном месте необходимую информацию, поставили инфоматы для самостоятельной записи на прием к специалисту.

Работа кабинетов выдачи справок организована во всех детских поликлиниках Перми с 26 августа 2017 года в едином режиме: понедельник-пятница с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00.

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