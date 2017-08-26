Нижегородский ЗАГС проведет «горячую» интернет-линию 28—30 августа

Как сообщает ГУ ЗАГС Нижегородской области, в период с 28 августа по 30 августа главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую» интернет-линию по теме «Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния Нижегородской области, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации».

Согласно информации, 28 августа «горячая» интернет-линия будет размещена на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области в разделе «Интернет-линии».

Ранее сообщалось, что более 350 браков зарегистрировано в Нижегородской области в День молодежи 12 августа.