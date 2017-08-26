Нижегородский ЗАГС проведет «горячую» интернет-линию 28—30 августа
Нижний Новгород. 26 августа.
Нижний Новгород. 26 августа.
Как сообщает ГУ ЗАГС Нижегородской области, в период с 28 августа по 30 августа главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую»
Согласно информации, 28 августа «горячая»
Ранее сообщалось, что более 350 браков зарегистрировано в Нижегородской области в День молодежи 12 августа.
12 августа прошлого года органами ЗАГС Нижегородской области было зарегистрировано 243 брака, а в текущем году число пар, желающих официально стать мужем и женой, возросло до 350.