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12:54 (мск), источник: Популярная механика

Найдена самая глубоководная рыба: видео

Японским ученым удалось заснять самую глубоководную рыбу. Она плавала на глубине 8 178 метров в Марианской впадине.

Рыбу удалось заснять японской научной организации Jamstec. Сообщается, что съемка производилась 2 камерами с разрешением 4K, расположенными на двух небольших аппаратах (один находился на глубине 7 498 метров, другой — на глубине 8 178 метров). К аппаратам в качестве приманки была прикреплена макрель. Через 17 часов 37 минут на рекордной глубине появился морской слизень. Предполагается, что во впадине такие рыбы питаются бокоплавами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые считают, что рекордная гипотетическая глубина, возможная для жизни рыб, — 8 200 метров; на большей глубине рыбы уже не способны контролировать осмотическое давление.

Новый рекорд превосходит предыдущий (зафиксированный китайскими учеными в апреле 2017 года) на 26 метров.

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