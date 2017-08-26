Найдена самая глубоководная рыба: видео

Рыбу удалось заснять японской научной организации Jamstec. Сообщается, что съемка производилась 2 камерами с разрешением 4K, расположенными на двух небольших аппаратах (один находился на глубине 7 498 метров, другой — на глубине 8 178 метров). К аппаратам в качестве приманки была прикреплена макрель. Через 17 часов 37 минут на рекордной глубине появился морской слизень. Предполагается, что во впадине такие рыбы питаются бокоплавами.