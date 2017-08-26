Красноярка поборется за звание «Мисс земного шара»

Красноярская студентка Елена Цапок представит Сибирь на международном конкурсе красоты, который пройдет в Турции. Приглашение на один из самых масштабных конкурсов девушке вручили в Академии международных конкурсов красоты.

Елене 21 год, она с детства увлекается танцами, вокалом и игрой на фортепиано.

Кроме того, девушка занимается спортом, неоднократно побеждала на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

В Академии рассказали, что красноярская студентка является опытной участницей конкурсов красоты: Елена стала обладательницей титула топ-10 красивейших девушек Красноярска, регионального конкурса «Мисс и Мистер Красноярский край 2015».