Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон уличил Пугачеву во лжи
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
6 советских фильмов о школе, которые стоит посмотреть с детьми
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Перехитрили — Кравчук о получении Крыма Украиной в 1991 году
СМИ: Сябитова показала фото в "вульгарной" позе
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
11:56 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка поборется за звание «Мисс земного шара»

Девушка примет участие в одном из самых масштабных конкурсов красоты.

Красноярская студентка Елена Цапок представит Сибирь на международном конкурсе красоты, который пройдет в Турции. Приглашение на один из самых масштабных конкурсов девушке вручили в Академии международных конкурсов красоты.

Елене 21 год, она с детства увлекается танцами, вокалом и игрой на фортепиано.

Кроме того, девушка занимается спортом, неоднократно побеждала на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

В Академии рассказали, что красноярская студентка является опытной участницей конкурсов красоты: Елена стала обладательницей титула топ-10 красивейших девушек Красноярска, регионального конкурса «Мисс и Мистер Красноярский край 2015».

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярка поборется за звание «Мисс земного шара»
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Поиски на месте падения автобуса на Кубани возобновлены
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь