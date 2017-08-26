Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Собчак исполнила смелый танец в чёрном бикини - СМИ
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14События недели в фотографиях
11:42 (мск), источник: Publika.md

Чудовищное рядом: В некоторых отделениях бельцкой больницы ремонта не было более 40 лет

Пациенты инфекционного отделения бельцкой больницы вынуждены проходить лечение в ужасающих условиях.

Источник: Publika.md

В палатах мебель разваливается, линолеум в дырах, а в санитарных помещениях удобства минимальные. Руководство медучреждения признает: в некоторых отделениях ремонта не было более 40 лет. Кое-какие работы ведутся, но за счет внешнего финансирования.

Проблема попала в поле зрения журналистов, когда мама одного из маленьких пациентов выложила в сеть фотографии, сделанные в инфекционном отделении. На них — старая и грязная ванна, а также разваливающаяся кровать. Снимки женщина сопроводила возмущенными комментариями.

Когда наша съемочная группа приехала в больницу, ванну уже поменяли, но условия в палатах по-прежнему оставляли желать лучшего.

«Полы и стены нуждаются в ремонте. Окна поменяли, теперь хоть сквозняков нет. Медперсонал здесь хороший. Мы из Рышканского района, и хотя в районной больнице условия лучше, мы предпочитаем лечится здесь».

«Мы довольны, что попали сюда. В ванной комнате есть и горячая и холодная вода».

Главврач педиатрического департамента Бельцкой муниципальной больницы Мария Нямцу рассказала, что в последние годы учреждение выиграло ряд грантов. Это позволило обновить два из шести детских отделений. В инфекционном удалось отремонтировать пока только две из 16-ти палат.

«Той женщине я объяснила, что новая ванна куплена и ждет установки. Вы видели, что она уже стоит. И ванну мы поменяли не из-за этого инцидента. Ведь не это наша основная проблема. Главное, что не хватает врачей», — сказала глава педиатрического отделения Мария Нямцу.

В бельцком педиатрическом отделении ежегодно проходят лечение более 20 тысяч детей. По словам руководства, средств, которые выделяет Национальная компания медстрахования, хватает только на лечение и питание пациентов. Ремонт и закупку оборудования следует проводить за счет муниципального бюджета. Но в этом году Бельцкий мунсовет выделил на здравоохранение менее 100 тысяч леев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Поиски на месте падения автобуса на Кубани возобновлены
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет
Ураган «Харви» обрушился на США со скоростью 215 км/ч
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Слуцкий переоделся — и победил. «Халл» разгромил «Болтон» «Тигры» прервали серию из трех поражений подряд уверенной победой над аутсайдером первенства Англии
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Московские новостройки подешевеют на 30%
Как можно оформить квартиру в «сталинке»: проект в Москве
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Не всех дольщиков признают обманутыми
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь