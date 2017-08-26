Чудовищное рядом: В некоторых отделениях бельцкой больницы ремонта не было более 40 лет

Источник: Publika.md

В палатах мебель разваливается, линолеум в дырах, а в санитарных помещениях удобства минимальные. Руководство медучреждения признает: в некоторых отделениях ремонта не было более 40 лет. Кое-какие работы ведутся, но за счет внешнего финансирования.

Проблема попала в поле зрения журналистов, когда мама одного из маленьких пациентов выложила в сеть фотографии, сделанные в инфекционном отделении. На них — старая и грязная ванна, а также разваливающаяся кровать. Снимки женщина сопроводила возмущенными комментариями.

Когда наша съемочная группа приехала в больницу, ванну уже поменяли, но условия в палатах по-прежнему оставляли желать лучшего.

«Полы и стены нуждаются в ремонте. Окна поменяли, теперь хоть сквозняков нет. Медперсонал здесь хороший. Мы из Рышканского района, и хотя в районной больнице условия лучше, мы предпочитаем лечится здесь».

«Мы довольны, что попали сюда. В ванной комнате есть и горячая и холодная вода».

Главврач педиатрического департамента Бельцкой муниципальной больницы Мария Нямцу рассказала, что в последние годы учреждение выиграло ряд грантов. Это позволило обновить два из шести детских отделений. В инфекционном удалось отремонтировать пока только две из 16-ти палат.

«Той женщине я объяснила, что новая ванна куплена и ждет установки. Вы видели, что она уже стоит. И ванну мы поменяли не из-за этого инцидента. Ведь не это наша основная проблема. Главное, что не хватает врачей», — сказала глава педиатрического отделения Мария Нямцу.