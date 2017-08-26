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12:41 (мск), источник: ЕАН

МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

Шквалистый ветер до 25 м/c пророчат синоптики в Свердловской области в эти выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 766 мм рт. ст. 2 м/с

В связи с этим МЧС региона объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, предупреждение разослали населению, властям и руководителям объектов жизнеобеспечения.

Спасатели предупреждают, ветер может повредить электросети. Это также может стать причиной пожара. Туристам не рекомендуют выходить на туристические и горные маршруты, а населению советуют ограничить прогулки. Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101.

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