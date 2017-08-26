Житель Шымкента подарил цирку львёнка, которого полгода содержал в своём доме

«Десятимесячный львёнок Симба прибыл из России. Такой запоминающийся подарок от сына получил Фаат Мансуров, который на протяжении первых шести месяцев содержал его дома, обеспечивая львёнка свежим мясом, молоком и необходимом кормом. Коллектив “Онтустик-цирка” с радостью принял львёнка, и теперь планируют обучить его цирковым трюкам. За плечами коллектива это уже четвертый львёнок», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Онтустик-цирк» радует общественность своими выступлениями с 2011 года. Сейчас там выступают шесть лошадей, три пони, три льва, два медведя и две собаки.

По подсчётам аналитиков за летние месяцы казахстанцы потратили на походы в цирк в четыре раза больше, чем годом ранее.