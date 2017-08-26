Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Мастерский ход»: Reuters о действиях Путина в Венесуэле
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
12Растущее напряжение вокруг КНДР
12:13 (мск), источник: Informburo.kz

Житель Шымкента подарил цирку львёнка, которого полгода содержал в своём доме

Южно-Казахстанское учреждение «Онтустик-цирк» пополнилось ещё одним представителем семейства кошачьих. Львёнка коллективу учреждения подарил житель города Шымкент Фаат Мансуров, сообщили в пресс-службе акимата ЮКО.

«Десятимесячный львёнок Симба прибыл из России. Такой запоминающийся подарок от сына получил Фаат Мансуров, который на протяжении первых шести месяцев содержал его дома, обеспечивая львёнка свежим мясом, молоком и необходимом кормом. Коллектив “Онтустик-цирка” с радостью принял львёнка, и теперь планируют обучить его цирковым трюкам. За плечами коллектива это уже четвертый львёнок», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Онтустик-цирк» радует общественность своими выступлениями с 2011 года. Сейчас там выступают шесть лошадей, три пони, три льва, два медведя и две собаки.

По подсчётам аналитиков за летние месяцы казахстанцы потратили на походы в цирк в четыре раза больше, чем годом ранее.

В целом же рейтинг самых популярных развлечений выглядит так: кино, бары, рестораны, концерты, театры, цирк, аттракционы, музеи, выставки, спортивные мероприятия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Найдено тело 18-го погибшего при падении автобуса на Кубани
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
ЦБ расширит перечень инсайдерской информации
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь