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13:10 (мск), источник: Publika.md

СМИ выяснили размер пенсии Ротару после шутки Пугачевой

После бурных обсуждения размера пенсии Аллы Пугачевой, о котором она пошутила на свадьбе своего внука Никиты Преснякова, пользователи Сети переключились на другую артистку, Софию Ротару.

Источник: Publika.md

Журналисты «КП» выяснили, что пенсия Ротару в два раза меньше ежемесячных выплат Примадонны.

По словам директора Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тысяч рублей.

«Казалось бы, София Михайловна — народная артистка СССР, но пенсия у нее самая минимальная — около пяти тысяч рублей. София Михайловна к своей пенсии даже не притрагивается, все переводит на лечение одной девочки, страдающей от тяжелого заболевания костей», — отметил представитель артиста.

Отметим, ранее широкий резонанс вызвали слова Пугачевой о том, что у нее маленькая пенсия. После этого Пенсионный фонд России предложил Примадонне обратиться за материнским капиталом. Ее супруг, юморист Максим Галкин заявил, что слова Пугачевой — просто шутка. По его словам, ни за какими выплатами они не будут обращаться, сообщает РЕН ТВ.

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