СМИ выяснили размер пенсии Ротару после шутки Пугачевой

Источник: Publika.md

Журналисты «КП» выяснили, что пенсия Ротару в два раза меньше ежемесячных выплат Примадонны.

По словам директора Ротару Сергея Лаврова, каждый месяц артистка получает около 5 тысяч рублей.

«Казалось бы, София Михайловна — народная артистка СССР, но пенсия у нее самая минимальная — около пяти тысяч рублей. София Михайловна к своей пенсии даже не притрагивается, все переводит на лечение одной девочки, страдающей от тяжелого заболевания костей», — отметил представитель артиста.