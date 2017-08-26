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12:53 (мск), источник: Publika.md

Последние выходные этого лета будут очень жаркими

Последние выходные этого лета будут жаркими. Синоптики объявили желтый код метеоопасности. Предупреждение вступает в силу сегодня и будет действовать до вечера воскресенья.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Температурный максимум в эти дни составит 35 градусов. Врачи рекомендуют в такую погоду меньше бывать на улице, пока солнце в зените.

Кроме того, до первого сентября на юге страны будет действовать желтый код из-за угрозы пожаров. В начале следующей недели пройдут кратковременные дожди.

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