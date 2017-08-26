Последние выходные этого лета будут очень жаркими

Последние выходные этого лета будут очень жаркими

Последние выходные этого лета будут жаркими. Синоптики объявили желтый код метеоопасности. Предупреждение вступает в силу сегодня и будет действовать до вечера воскресенья.