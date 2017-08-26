Последние выходные этого лета будут очень жаркими
Последние выходные этого лета будут жаркими. Синоптики объявили желтый код метеоопасности. Предупреждение вступает в силу сегодня и будет действовать до вечера воскресенья.
Последние выходные этого лета будут жаркими. Синоптики объявили желтый код метеоопасности. Предупреждение вступает в силу сегодня и будет действовать до вечера воскресенья.
Температурный максимум в эти дни составит 35 градусов. Врачи рекомендуют в такую погоду меньше бывать на улице, пока солнце в зените.
Кроме того, до первого сентября на юге страны будет действовать желтый код