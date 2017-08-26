В Магнитогорске волонтёры помогли разыскать подростка, сбежавшего из дома
15-летнего мальчика передали родителям.
15-летнего мальчика передали родителям.
Волонтеры приняли активное участие в поиске пропавшего подростка, сообщают в
15-летний мальчик ушёл из дома 23 августа. Руководитель рабочей группы общественного совета подготовила объявления с приметами мальчика и разместила их в социальной сети. Затем к ней стали обращаться волонтеры, желающие помочь.
«Как только поступила информация, мы приступили к поискам, несмотря на то, что это была уже глубокая ночь.
Полицейские устанавливают почему ребенок ушел из дома.