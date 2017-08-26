В Магнитогорске волонтёры помогли разыскать подростка, сбежавшего из дома

«Как только поступила информация, мы приступили к поискам, несмотря на то, что это была уже глубокая ночь. Кто-то передвигался на автомобиле, вглядываясь в темные улицы, кто-то просматривал социальные сети. А ближе к утру стали поступать телефонные звонки о том, что юного магнитогорца видели в Ленинском районе. Затем поступил звонок от одного из волонтеров, который сообщил, что мальчик найден, и они вместе направляются к родителям», — рассказывают в пресс-службе.