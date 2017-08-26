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12:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Магнитогорске волонтёры помогли разыскать подростка, сбежавшего из дома

15-летнего мальчика передали родителям.

Волонтеры приняли активное участие в поиске пропавшего подростка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

15-летний мальчик ушёл из дома 23 августа. Руководитель рабочей группы общественного совета подготовила объявления с приметами мальчика и разместила их в социальной сети. Затем к ней стали обращаться волонтеры, желающие помочь.

«Как только поступила информация, мы приступили к поискам, несмотря на то, что это была уже глубокая ночь. Кто-то передвигался на автомобиле, вглядываясь в темные улицы, кто-то просматривал социальные сети. А ближе к утру стали поступать телефонные звонки о том, что юного магнитогорца видели в Ленинском районе. Затем поступил звонок от одного из волонтеров, который сообщил, что мальчик найден, и они вместе направляются к родителям», — рассказывают в пресс-службе.

Полицейские устанавливают почему ребенок ушел из дома.

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