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13:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане

Местами по республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 83% 766 мм рт. ст. 2 м/с

(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Татарстане 27 августа ожидается ухудшение погоды, сообщили в Гидрометцентре РТ.

«Днем 27 августа 2017 года на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

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