Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в Татарстане
Местами по республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра.
Местами по республике ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра.
(Казань, 26 августа, «Татар-информ»). В Татарстане 27 августа ожидается ухудшение погоды, сообщили в Гидрометцентре РТ.
«Днем 27 августа 2017 года на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с», — говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.