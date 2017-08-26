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13:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Спецоперация «Нетрезвый водитель» пройдет в Нижнем Новгороде

В утренние часы в микрорайоне Мещерское озеро и около железнодорожного вокзала водителей ждут массовые проверки на дорогах.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 27 августа пройдет спецоперация «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.

Сотрудники городского полка дорожно-патрульной службы полиции в Канавинском районе в период с 7 до 10 часов будут осуществлять массовую проверку водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и сознания неотвратимости наказания.

По состоянию на 24 августа 2017 года на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 18 ДТП, в которых погиб 1 человек и еще 31 получили ранения различной степени тяжести.

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