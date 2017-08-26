Спецоперация «Нетрезвый водитель» пройдет в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 27 августа пройдет спецоперация «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.

Сотрудники городского полка дорожно-патрульной службы полиции в Канавинском районе в период с 7 до 10 часов будут осуществлять массовую проверку водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и сознания неотвратимости наказания.