Спецоперация «Нетрезвый водитель» пройдет в Нижнем Новгороде
В утренние часы в микрорайоне Мещерское озеро и около железнодорожного вокзала водителей ждут массовые проверки на дорогах.
В утренние часы в микрорайоне Мещерское озеро и около железнодорожного вокзала водителей ждут массовые проверки на дорогах.
В Канавинском районе Нижнего Новгорода 27 августа пройдет спецоперация «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.
Сотрудники городского полка
Данное мероприятие направлено на профилактику
По состоянию на 24 августа 2017 года на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 18 ДТП, в которых погиб 1 человек и еще 31 получили ранения различной степени тяжести.