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13:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На месте страшного ростовского пожара прошел большой субботник

Более тысячи человек пришли на уборку территории в районе Театрального спуска, которая выгорела в страшном пожаре 21 августа.

Конечно, как подчеркнули в администрации Ростова, большой субботник провели только там, где уже снято оцепление и не работают следователи.

Мусор — сухостой, строительный мусор, хлам, остатки свалок, пепелища — вывозили с помощью коммунальной техники, которой было задействовано около 50 единиц. В масштабной уборке приняли участие не только чиновники (горадминистрация во главе с Виталием Кушнаревым, депутаты городской думы, районные администрации) и представители ресурсоснабжающих организаций, но и все желающие ростовчане и гости города.

«Теперь, когда люди в безопасности, а коммуникации восстанавливаются, мы переходим от аварийно-спасательных к аварийно-восстановительным работам. Работа по очистке пострадавшей территории будет продолжена и усилена, когда правоохранительные органы и следственный комитет дадут разрешение зайти на территорию. Только такая сплоченная, слаженная и оперативная работа, поможет вернуть Ростов снова к жизни», — говорит глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

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