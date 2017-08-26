На месте страшного ростовского пожара прошел большой субботник
Более тысячи человек пришли на уборку территории в районе Театрального спуска, которая выгорела в страшном пожаре 21 августа.
Более тысячи человек пришли на уборку территории в районе Театрального спуска, которая выгорела в страшном пожаре 21 августа.
Конечно, как подчеркнули в администрации Ростова, большой субботник провели только там, где уже снято оцепление и не работают следователи.
Мусор — сухостой, строительный мусор, хлам, остатки свалок, пепелища — вывозили с помощью коммунальной техники, которой было задействовано около 50 единиц. В масштабной уборке приняли участие не только чиновники (горадминистрация во главе с Виталием Кушнаревым, депутаты городской думы, районные администрации) и представители ресурсоснабжающих организаций, но и все желающие ростовчане и гости города.
«Теперь, когда люди в безопасности, а коммуникации восстанавливаются, мы переходим от