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14:39 (мск), источник: ТАСС

МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

Местами ожидаются порывы ветра до 12−17 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 78% 767 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12−17 м/с», — сказали в пресс-службе.

При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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