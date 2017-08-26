МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12−17 м/с», — сказали в пресс-службе.