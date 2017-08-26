МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве в ближайшие часы
Местами ожидаются порывы ветра до 12−17 м/с.
Местами ожидаются порывы ветра до 12−17 м/с.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Усиление ветра до 17 м/с ожидается в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили ТАСС в
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта во второй половине дня и вечером 26 августа в Москве местами ожидается усиление ветра порывами 12−17 м/с», — сказали в
При сильном ветре в МЧС рекомендовали избегать нахождения вблизи шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев, машины парковать в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.