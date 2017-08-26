Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Режиссер Вырыпаев призвал коллег не пожимать Путину руку
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
14События недели в фотографиях
14:22 (мск), источник: Publika.md

Доказано влияние ходьбы на настроение

Американские ученые доказали, что обычная ходьба в течение нескольких минут может значительно улучшить настроение человека вне зависимости от того, где и с кем он совершает прогулку или какого эффекта ожидает от нее.

Источник: Publika.md

По словам психологов, улучшение настроения возникает из-за совершения физических движений, связанных с процессом эволюции — передвижением для поиска пищи или других поощрений, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета штата Айова говорят, что их эксперимент впервые доказывает, что ходьба может улучшать настроение даже при избавлении от многих факторов, например, прогулки на природе и удовлетворения от результатов физических упражнений.

Исследователи провели три эксперимента, в которых приняли участие сотни выпускников университета, не знавших об истинных целях исследования.

Для первой группы студентов была проведена 12-минутная пешеходная экскурсия по зданию их кампуса, второй группе предложили прогуляться по кампусу самостоятельно. Все участники этих экспериментов сообщили об улучшении настроения. Причем на их позитивный настрой не повлияли даже слова исследователей о необходимости писать эссе после экскурсии, пишет moya-planeta.ru.

Третью группу поместили в аудиторию и на протяжении 10 минут показывали видео-экскурсию по тому же кампусу, при этом во время эксперимента одни студенты сидели, вторые — стояли, а третьи — занимались на беговой дорожке. В результате участники, выполнявшие упражнения во время видео-экскурсии, сообщили о более позитивном настрое, чем те, кто сидел или стоял.

«Люди не считают, что просто встав с дивана и отправившись на прогулку, они улучшат собственное состояние, поскольку в первую очередь они видят барьеры, а не думают об улучшении настроения», — сообщили организаторы эксперимента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Найдено тело 18-го погибшего при падении автобуса на Кубани
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве депутата в Чечне
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь