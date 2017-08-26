Доказано влияние ходьбы на настроение

Источник: Publika.md

По словам психологов, улучшение настроения возникает из-за совершения физических движений, связанных с процессом эволюции — передвижением для поиска пищи или других поощрений, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета штата Айова говорят, что их эксперимент впервые доказывает, что ходьба может улучшать настроение даже при избавлении от многих факторов, например, прогулки на природе и удовлетворения от результатов физических упражнений.

Исследователи провели три эксперимента, в которых приняли участие сотни выпускников университета, не знавших об истинных целях исследования.

Для первой группы студентов была проведена 12-минутная пешеходная экскурсия по зданию их кампуса, второй группе предложили прогуляться по кампусу самостоятельно. Все участники этих экспериментов сообщили об улучшении настроения. Причем на их позитивный настрой не повлияли даже слова исследователей о необходимости писать эссе после экскурсии, пишет moya-planeta. ru.

Третью группу поместили в аудиторию и на протяжении 10 минут показывали видео-экскурсию по тому же кампусу, при этом во время эксперимента одни студенты сидели, вторые — стояли, а третьи — занимались на беговой дорожке. В результате участники, выполнявшие упражнения во время видео-экскурсии, сообщили о более позитивном настрое, чем те, кто сидел или стоял.