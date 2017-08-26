Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пенсионный фонд ответил Пугачевой
СМИ предрекли "практически неизбежную" войну Запада с Россией
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ поведали, почему украинцы возмущены парадом в Киеве
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
16:22 (мск), источник: Практика

Ученые определили 5 характеров кошек

Открытие поможет создать домашним питомцам более комфортные условия.

Источник: Reuters

Исследователи Университета Южной Австралии определили пять характеров кошек.

Как оказалось среди животных есть импульсивные, доминантные, склонные к приятию, экстраверсии и неврозам кошки, сообщает портал Real Clear Science.
Читайте также
Выгуливать кошек на поводке — вредно. Это правда?

Психологи обычно используют пятифакторную модель, чтобы охарактеризовать характер человека, которая включает открытость к опыту, добросовестность, экстраверсию, согласие и невротизм. Смешение этих пяти черт формирует личность человека, по крайней мере, в глазах некоторых психологов.

Группа исследователей из Университета Южной Австралии создала аналогичный индекс личности для кошек. Команда определила пять черт, формирующих личность кошки: невротизм, экстраверсия, доминирование, импульсивность и склонность к приятию.

Исследователи разработали свой индекс с помощью изучения более двух тысяч владельцев кошек из Австралии и Новой Зеландии. 308 мужчин и 1850 женщин, которые принимали участие в исследовании, получили список из 52 поведений и попросили, чтобы они выбрали самые подходящие для своих питомцев.

Исследователи утверждают, что их индекс личности может помочь владельцам кошек создать более благоприятную среду для своих любимых домашних животных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Россия приведет Арктику в первозданное состояние
ДНР обвиняет Украину в подготовке к срыву «школьного перемирия»
МИД сообщил о судьбе уволенных из представительств США россиян
Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена
Трамп пояснил, почему запретил трансгендерам служить в армии
В США спрогнозировали катастрофическое наводнение из-за урагана
Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве депутата в Чечне
Названа сумма гонорара Мэйуэзера за бой с Макгрегором
Власти Китая запретили создавать совместные предприятия с КНДР
Спорт
Афера века. Флойд не был в нокауте, Конор никого не побил Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор на двоих за последний год провели лишь один бой
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь