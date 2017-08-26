Ученые определили 5 характеров кошек

Источник: Reuters

Исследователи Университета Южной Австралии определили пять характеров кошек.

Как оказалось среди животных есть импульсивные, доминантные, склонные к приятию, экстраверсии и неврозам кошки, сообщает портал Real Clear Science.

Психологи обычно используют пятифакторную модель, чтобы охарактеризовать характер человека, которая включает открытость к опыту, добросовестность, экстраверсию, согласие и невротизм. Смешение этих пяти черт формирует личность человека, по крайней мере, в глазах некоторых психологов.

Группа исследователей из Университета Южной Австралии создала аналогичный индекс личности для кошек. Команда определила пять черт, формирующих личность кошки: невротизм, экстраверсия, доминирование, импульсивность и склонность к приятию.

Исследователи разработали свой индекс с помощью изучения более двух тысяч владельцев кошек из Австралии и Новой Зеландии. 308 мужчин и 1850 женщин, которые принимали участие в исследовании, получили список из 52 поведений и попросили, чтобы они выбрали самые подходящие для своих питомцев.