Ученые определили 5 характеров кошек
Открытие поможет создать домашним питомцам более комфортные условия.
Открытие поможет создать домашним питомцам более комфортные условия.
Исследователи Университета Южной Австралии определили пять характеров кошек.
Психологи обычно используют пятифакторную модель, чтобы охарактеризовать характер человека, которая включает открытость к опыту, добросовестность, экстраверсию, согласие и невротизм. Смешение этих пяти черт формирует личность человека, по крайней мере, в глазах некоторых психологов.
Группа исследователей из Университета Южной Австралии создала аналогичный индекс личности для кошек. Команда определила пять черт, формирующих личность кошки: невротизм, экстраверсия, доминирование, импульсивность и склонность к приятию.
Исследователи разработали свой индекс с помощью изучения более двух тысяч владельцев кошек из Австралии и Новой Зеландии. 308 мужчин и 1850 женщин, которые принимали участие в исследовании, получили список из 52 поведений и попросили, чтобы они выбрали самые подходящие для своих питомцев.
Исследователи утверждают, что их индекс личности может помочь владельцам кошек создать более благоприятную среду для своих любимых домашних животных.