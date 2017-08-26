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16:29 (мск), источник: СуперОмск

По Омску пролетел свадебный кортеж из грузовых «ГАЗелей»

В субботу, 26 августа, по центру Омска пронесся свадебный кортеж из грузовых «ГАЗелей». Видео с необычной колонной попало в соцсети, впечатлив омичей.

Кортеж состоял из девяти машин, причем только одна из них оказалась легковой. Автомобили также были украшены воздушными шарами.

В комментариях омичи пошутили, что поженились либо дети газелистов, либо родственники директора по развозке продуктов.

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