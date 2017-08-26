По Омску пролетел свадебный кортеж из грузовых «ГАЗелей»
В субботу, 26 августа, по центру Омска пронесся свадебный кортеж из грузовых «ГАЗелей». Видео с необычной колонной попало в соцсети, впечатлив омичей.
В субботу, 26 августа, по центру Омска пронесся свадебный кортеж из грузовых «ГАЗелей». Видео с необычной колонной попало в соцсети, впечатлив омичей.
Кортеж состоял из девяти машин, причем только одна из них оказалась легковой. Автомобили также были украшены воздушными шарами.
В комментариях омичи пошутили, что поженились либо дети газелистов, либо родственники директора по развозке продуктов.