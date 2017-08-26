Новый предмет в некоторых школах Казахстана введут в этом учебном году

Источник: Informburo.kz

В наступающем учебном году в некоторых школах страны появится новый предмет «Краеведение», разработанный в рамках программы «Рухани Жаңғыру», передаёт «Хабар 24».

О нововведении сообщили на августовском совещании педагогов Алматы. Новая дисциплина пока вводится в пяти школах южной столицы в пилотном режиме.

Кроме того, краеведение также введут и для всех семиклассников Карагандинской области, где уже разработали электронный учебник по этому предмету.

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Помимо этого на августовском совещании педагогов Алматы отметили необходимость обновления материально-технической базы колледжей и строительства новых школ. Нехватка мест сейчас ощутима: за четыре года в Алматы количество школьников выросло на четверть, а именно на 57 тысяч. При этом за это время возвели только 12 школ на 14 тысяч мест.

В этом году для сферы образования выделили более 86 млрд тенге. По мнению акима Алматы Бауыржана Байбека, с ресурсами для строительства новых школ может помочь и бизнес.

«В прошлом году за счёт частных средств в коттеджах и других частных зданиях открыто 175 детских садов и мини-центров на 5,7 тысяч мест. В этом году сдано 57 частных садиков на 2000 мест. Такая поддержка со стороны бизнеса позволила сэкономить порядка 14 млрд тенге бюджетных средств, которые мы можем направить на другие важные направления или же на строительство государственных школ и детских садов», — сказал Бауыржан Байбек.

Ещё одно новшество в системе образования этого года — преподавание некоторых предметов на английском языке. Постепенный переход на трёхъязычное обучение в школах начнётся уже в этом году. 500 классов по всей стране уже апробируют новшество. Надбавка к зарплате англоязычным педагогам составит около 35 000 тенге.