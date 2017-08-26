Новый предмет в некоторых школах Казахстана введут в этом учебном году
Краеведение будут изучать в пилотном режиме в пяти школах Алматы и во всех школах Карагандинской области.
Краеведение будут изучать в пилотном режиме в пяти школах Алматы и во всех школах Карагандинской области.
В наступающем учебном году в некоторых школах страны появится новый предмет «Краеведение», разработанный в рамках программы «Рухани Жаңғыру», передаёт «Хабар 24».
О нововведении сообщили на августовском совещании педагогов Алматы. Новая дисциплина пока вводится в пяти школах южной столицы в пилотном режиме.
Кроме того, краеведение также введут и для всех семиклассников Карагандинской области, где уже разработали электронный учебник по этому предмету.
Помимо этого на августовском совещании педагогов Алматы отметили необходимость обновления
В этом году для сферы образования выделили более 86 млрд тенге. По мнению акима Алматы Бауыржана Байбека, с ресурсами для строительства новых школ может помочь и бизнес.
«В прошлом году за счёт частных средств в коттеджах и других частных зданиях открыто 175 детских садов и
Ещё одно новшество в системе образования этого года — преподавание некоторых предметов на английском языке. Постепенный переход на трёхъязычное обучение в школах начнётся уже в этом году. 500 классов по всей стране уже апробируют новшество. Надбавка к зарплате англоязычным педагогам составит около 35 000 тенге.
Однако, как признались в Министерстве образования и науки, не все учителя, преподающие на английском языке, смогут овладеть языком в совершенстве.