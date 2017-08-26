В День города центр Ростова почти на сутки станет пешеходным
16 сентября Ростов отметит свой 268-й день рождения. Основные праздничные мероприятия, конечно же, пройдут в центре города.
16 сентября Ростов отметит свой 268-й день рождения. Основные праздничные мероприятия, конечно же, пройдут в центре города.
Как уточняют в департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города, движение транспортных средств будет прекращено:
— с 02:00 до 23:00 на пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский — пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая — ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная — пл. Карла Маркса.
— с 06:00 до 23:00 на ул. Береговая на участке пр. Буденновский — пр. Богатяновский спуск.