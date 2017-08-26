В День города центр Ростова почти на сутки станет пешеходным

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за большого скопления гуляющих главные улицы южной столицы на время станут пешеходными.

Как уточняют в департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города, движение транспортных средств будет прекращено:

— с 02:00 до 23:00 на пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский — пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая — ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная — пл. Карла Маркса.