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16:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В День города центр Ростова почти на сутки станет пешеходным

16 сентября Ростов отметит свой 268-й день рождения. Основные праздничные мероприятия, конечно же, пройдут в центре города.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за большого скопления гуляющих главные улицы южной столицы на время станут пешеходными.

Как уточняют в департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города, движение транспортных средств будет прекращено:

— с 02:00 до 23:00 на пл. Театральная; ул. Большая Садовая на участке пр. Ворошиловский — пр. Театральный; пр. Театральный на участке ул. Социалистическая — ул. М. Горького; ул. Советская на участке пл. Театральная — пл. Карла Маркса.

— с 06:00 до 23:00 на ул. Береговая на участке пр. Буденновский — пр. Богатяновский спуск.

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