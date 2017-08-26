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16:52 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области ищут хозяина рукотворного рифа на Обском море

Рыбаки боятся, как бы не случилось трагедии.

Бетонно-металлические конструкции, которые торчат из воды Обского водохранилища, были обнаружены весной около Умовского остров недалеко от Бердска. Их назначение так никто и не объяснил. Не найден и хозяин сооружений.

Между тем, рыбаки и любители активного опасаются трагедий на воде. Конструкции ночью не видны, и на них запросто может напороться лодка, яхта или катер. Если произойдет подъем уровня водохранилища, то опасность налететь на этот рукотворный риф будет и днем.

«В “Верхнеобьрегионводхозе” сообщили, что сваи могут быть опасными, особенно если скроются под водой. Специалисты Росприроднадзора также намеревались дать свою оценку столбам, но не сумели на них посмотреть, так как ведомство не располагало свободной лодкой. В итоге проверки результата не принесли. Не удалось установить и хозяина загадочных свай. Конструкции так и остались на своем месте», — сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Сейчас на рукотворном рифе любят отдыхать чайки. А также это странное сооружение обрастает мифами и слухами. Например, что на этом месте хотят построить домик для отдыха.

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