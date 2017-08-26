Памятник Виктору Цою установили в Караганде
На церемонию открытия памятника Виктору Цою из
На церемонию открытия памятника Виктору Цою из
АСТАНА, 26 авг — Sputnik. В Караганде открылся сквер и монументальная композиция в память о солисте легендарной группы «Кино» Викторе Цое, сообщает издание
Проект стал подарком городу от Фонда
На открытие сквера приехал отец Виктора Цоя — Роберт Максимович. Он и аким Караганды Нурлан Аубакиров приняли участие в церемонии.
«Дорогие друзья, перед поездкой в Караганду, я созвонился с внуком Александром, — начал свою речь Роберт Максимович. — Я рассказал ему о цели моей поездки сюда, и он попросил передать слова признательности всем карагандинцам за сегодняшний день! Исполняя его просьбу, я хотел бы выразить глубокую благодарность от его имени и от своего всем карагандинцам за столь высокую честь для моего сына», — сказал Роберт Цой.
Роберт Максимович признался, что Караганда напомнила ему город его детства — Кызылорду. По его словам, в