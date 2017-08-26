Омские чиновники сдали нормы ГТО

Спортивный комплекс «Юность» имени стал четвертным городским центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. До этого все желающие могли испытать свои силы в сертифицированных центрах тестирования ГТО, расположенных на территории Сибирского университета физической культуры и спорта, спорткомплекса «Сибирский нефтяник» и центра олимпийской подготовки «Авангард».