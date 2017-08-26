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17:09 (мск), источник: СуперОмск

Омские чиновники сдали нормы ГТО

В субботу, 26 августа, на стадионе «Юность» омские муниципальные служащие сдавали нормативы возрождаемой в стране физкультурно-спортивной программы «Готов к труду и обороне».

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Спортивный комплекс «Юность» имени стал четвертным городским центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. До этого все желающие могли испытать свои силы в сертифицированных центрах тестирования ГТО, расположенных на территории Сибирского университета физической культуры и спорта, спорткомплекса «Сибирский нефтяник» и центра олимпийской подготовки «Авангард».

Поддержать участников соревнований приехали заместитель главы города Евгений Асташов, директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин, директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова, главы администрации Октябрьского и Кировского округов Михаил Пенкин и Сергей Никифоров, чемпион мира по фехтованию на колясках Александр Кузюков.

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