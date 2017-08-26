Омские чиновники сдали нормы ГТО
В субботу, 26 августа, на стадионе «Юность» омские муниципальные служащие сдавали нормативы возрождаемой в стране
В субботу, 26 августа, на стадионе «Юность» омские муниципальные служащие сдавали нормативы возрождаемой в стране
Спортивный комплекс «Юность» имени стал четвертным городским центром тестирования Всероссийского
Поддержать участников соревнований приехали заместитель главы города Евгений Асташов, директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин, директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова, главы администрации Октябрьского и Кировского округов Михаил Пенкин и Сергей Никифоров, чемпион мира по фехтованию на колясках Александр Кузюков.