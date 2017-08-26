Собянин напомнил о предстоящей «Ночи кино» в Москве

«Встречи со звездами, культовое кино, музыка из фильмов — это “Ночь кино”. Только раз в году», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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В этом году программа акции «Ночь кино-2017» была собрана с учетом пожеланий москвичей. Проект «Активный гражданин» провел опрос, который выявил наиболее интересные для зрителей форматы мероприятий — премьерные показы российских фильмов, творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, а также экскурсии, связанные с историей кинематографа.