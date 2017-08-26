Собянин напомнил о предстоящей «Ночи кино» в Москве
РИАМО — 26 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям и гостям города, что вечером в субботу начнется акция «Ночь в кино».
РИАМО — 26 авг. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям и гостям города, что вечером в субботу начнется акция «Ночь в кино».
«Встречи со звездами, культовое кино, музыка из фильмов — это “Ночь кино”. Только раз в году», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В этом году программа акции «Ночь кино-2017» была собрана с учетом пожеланий москвичей. Проект «Активный гражданин» провел опрос, который выявил наиболее интересные для зрителей форматы мероприятий — премьерные показы российских фильмов, творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, а также экскурсии, связанные с историей кинематографа.
Для жителей и гостей города подготовили более 120 мероприятий на 80 площадках Москвы.