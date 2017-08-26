Митинг за свободу интернета собрал в Москве в 10 раз меньше участников, чем было заявлено
Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают полиция и Росгвардия.
Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают полиция и Росгвардия.
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек принимают участие в митинге «За свободу интернета» на проспекте Академика Сахарова в Москве.
«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек», — сообщили ТАСС в субботу в
«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — заключили в