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17:44 (мск), источник: ТАСС

Митинг за свободу интернета собрал в Москве в 10 раз меньше участников, чем было заявлено

Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивают полиция и Росгвардия.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек принимают участие в митинге «За свободу интернета» на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1000 человек», — сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ, добавив, что это в 10 раз меньше, заявленного организаторами числа участников.

«Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — заключили в пресс-службе главка.

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