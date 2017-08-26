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18:12 (мск), источник: Informburo.kz

Жару и грозы прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 27 августа

Жаркая погода, усиление ветра и гроза ожидает казахстанцев в выходной.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на воскресенье, 27 августа, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

На большей части Казахстана сохраняется влияние антициклона, погода ожидается без осадков, лишь на северо-западе и севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−17 тепла, днём столбик термометра поднимется до 31−33.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 12−14 тепла, днём от 28 до 30 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 27 августа переменная облачность. Днём местами ожидается гроза. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла, днём от 29 до 34.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём кратковременный дождь, гроза. Местами усиление ветра до 15−20 м/с. Ночная температура 15−20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 27−32 градусов жары.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 15 до 17 тепла, днём 27−29 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 18−23 тепла, днём 33−38 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, днём ожидается местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 градусов. Днём 28−33 градусов жары.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 13 до 18 тепла. Дневная температура по области 20−35 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 10−15 тепла, днём 25−30 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, днём возможен дождь, гроза, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15 тепла, днём 25−30 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём кратковременный дождь, гроза, усиление ветра 15−20 м/с. 27 августа на территории региона ожидается ночью 13−18 тепла, днём 27−32.

Жаркая погода ожидается в Кызылординской области. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 16−21 тепла, днём 34−39 жары.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью возможен дождь, гроза. Местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит 15−20 тепла, днём столбик термометра поднимется до 29−34 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 11−16 тепла, днём воздух прогреется до 25−30.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью температура воздуха составит 13−18 тепла, днём от 29 до 34 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области ясно, без осадков. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Ночью от 17 до 22 градусов, днём 33−38 градусов жары.

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