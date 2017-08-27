В Молдове зарегистрирован первый случай хантавируса
Эпидемиологи зарегистрировали недавно первый в Молдове случай инфекции хантавируса (источником которой являются грызуны), известной как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
Эпидемиологи зарегистрировали недавно первый в Молдове случай инфекции хантавируса (источником которой являются грызуны), известной как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
Жительница Орхейского района была госпитализирована с высокой температурой и проявлениями острой аллергической реакции после употребления дыни.
По данным специалистов Национального центра общественного здоровья, женщина обратилась к врачу с проявлениями острой аллергической реакции, ее госпитализировали. Поскольку сохранялась высокая температура, появилась геморрагическая сыпь по всему телу и почечная недостаточность, женщину осмотрел инфекционист и назначил ряд анализов.
Результаты исследования подтвердили, что женщина заразилась геморрагической лихорадкой с почечным синдромом; этот вирус распространен в румынских уездах, граничащих с Республикой Молдова.
По данным специалистов, возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом имеет вирусное происхождение. Источником инфекции служат различные виды грызунов. Пути заражения человека —
Чтобы предупредить заболевание геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, врачи рекомендуют следующие меры: защитить продукты питания от доступа грызунов, соблюдать личную гигиену и постоянно бороться с грызунами.