В Молдове зарегистрирован первый случай хантавируса

Источник: Noi.md

Жительница Орхейского района была госпитализирована с высокой температурой и проявлениями острой аллергической реакции после употребления дыни.

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По данным специалистов Национального центра общественного здоровья, женщина обратилась к врачу с проявлениями острой аллергической реакции, ее госпитализировали. Поскольку сохранялась высокая температура, появилась геморрагическая сыпь по всему телу и почечная недостаточность, женщину осмотрел инфекционист и назначил ряд анализов.

Результаты исследования подтвердили, что женщина заразилась геморрагической лихорадкой с почечным синдромом; этот вирус распространен в румынских уездах, граничащих с Республикой Молдова.

По данным специалистов, возбудитель геморрагической лихорадки с почечным синдромом имеет вирусное происхождение. Источником инфекции служат различные виды грызунов. Пути заражения человека — воздушно-пылевой и через продукты питания, зараженные экскрементами грызунов.