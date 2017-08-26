Власти назвали официальную причину ДТП с автобусом на Кубани

Источник: РИА "Новости"

«В ходе дополнительных консультаций с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о дальнейшем участии службы в расследовании происшествия», — добавили в ведомстве.

По делу об аварии взяты под стражу водитель автобуса Карапет Микаелян и предприниматель Юрий Вечерадзе, передает ТАСС. Они арестованы до 26 октября.