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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти назвали официальную причину ДТП с автобусом на Кубани

Причиной ДТП с автобусом, упавшим в море с недостроенного пирса в Краснодарском крае, стала неисправность тормозной системы. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе дополнительных консультаций с прокуратурой Краснодарского края будет принято решение о дальнейшем участии службы в расследовании происшествия», — добавили в ведомстве.

По делу об аварии взяты под стражу водитель автобуса Карапет Микаелян и предприниматель Юрий Вечерадзе, передает ТАСС. Они арестованы до 26 октября.

В результате ДТП, произошедшего утром 25 августа, погибли 18 человек, пострадали 24. Все они — рабочие «Таманьнефтегаза» и подрядной организации, которая занимается строительством пирса, принадлежащего материнской компании.

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