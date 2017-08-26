Посол России: в Молдове бережно относятся к памятникам ВОВ

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В Молдове бережно относятся к сохранению и восстановлению памятников советским воинам, павших на молдавской земле в годы Великой Отечественной войны, заявил в субботу посол России республике Фарит Мухаметшин.

«Тем самым Молдова выполняет подписанное и ратифицированное парламентом соглашение об увековечивании памяти, мужества и героизма народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной Войне 1941−1945 гг, которое было подписано 3 сентября 2011 году», — добавил посол.

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Он обратил внимание на активную работу в этом процессе общественных организаций республики. Речь идет о славянской правозащитной организации «Вече», организации российских соотечественников, русской общине, молдавских поисковых отрядах, Русский историко-патриотический клуб, общественной организации «Август» и многих других.

Как отметил Мухаметшин, только за три последних года совместными усилиями и при поддержке российских регионов и местных властей Молдовы были восстановлены памятники в 11 населенных пунктах страны, приведены в порядок братские могилы и мемориальные доски в ряде районов, найдены и с почестями перезахоронены останки более 200 солдат Красной армии.

По его словам, пока правда о подвигах солдат, о миллионах погибших советских воинов будет жива пример стойкости и самопожертвования поколения сороковых годов будет служить для нас образцом для подражания.

«Народы России и Молдовы всегда будут чтить подвиг военного поколения и помнить триумфальный май 1945 года», — заключил Мухаметшин.

Глава российской дипмиссии в субботу принял участие в международной конференции «Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдовы от фашистской оккупации глазами потомков».

По мнению Мухаметшина, проведение этой конференции в настоящее время является весьма актуальным, поскольку сейчас видны попытки изменить отношение к прошлому, фальсификация и подтасовка фактов, ведущие к размыванию исторической правды и разобщению народов.

«Есть еще силы, которые вопреки нашей воли толкают нас к конфронтации, на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений. Мы обязаны сохранить историческую правду о тех суровых годах в память о живых и павших героях», — сказал дипломат.



Российский посол подчеркнул, что Ясско-Кишиневская операция считается одной из самых удачных в период Великой Отечественной войны.

С форсирования Днестра в районе села Шерпень 73 года назад началась Ясско-Кишиневская операция, одна из самых результативных в истории Второй мировой войны.

Она была проведена 20—29 августа 1944 года. В результате была разгромлена более чем полумиллионная группировка противника, прикрывавшая балканское направление, освобождена Молдова, а союзник Германии Румыния была выведена из войны. Эта победа ознаменовала освобождение Молдовы от фашистской оккупации.

«По войскам Вермахта был нанесен сокрушительный удар, что оказало решающее влияние на дальнейший ход военных действий на Балканах… Таким образом, эти августовские дни 1944 года навсегда вписаны в героическую летопись наших стран. Мы отдаем дань глубочайшей благодарности всем, кто своими подвигами на фронте, самоотверженным трудом в тылу приближали День Победы», — отметил Мухаметшин.

Как считает дипломат, «время многое меняет в жизни, но оно не в состоянии стереть из памяти народов России и Молдовы эту священную дату».