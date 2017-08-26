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21:02 (мск), источник: ТАСС

Конкурс девушек в Краснодарское летное училище превысил 10 человек на место

Как сообщил начальник училища Виктор Ляхов, первые подготовленные в новейшей истории России военные летчицы сядут за штурвал самолета весной 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Военные летчицы, которых впервые в новейшей истории России подготовит Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, сядут за штурвал в 2020 году, согласно учебному плану. Сейчас конкурс на поступление уже превысил 10 человек на место, рассказал в субботу журналистам начальник училища полковник Виктор Ляхов.

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О начале набора девушек в Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей российской истории сообщил в День празднования 105-летия Военно-воздушных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Отбор девушек будет проходить по результатам ЕГЭ, профессионально-психологических тестов, военно-летной комиссии (ВЛК) и нормативов по физической подготовке.

«У нас сейчас летное обучение организовано и проходит, начиная с третьего курса, то есть после пятого семестра. На третьем курсе, весной 2020 года, они сядут за штурвал самолета, — сказал Ляхов, отметив, что пока не определен род авиации, в котором девушки будут выполнять полеты. — Решение готовится, но я думаю, что с учетом особенностей каждой девочки, с учетом профессионального психологического отбора соответствующие рекомендации будут выданы».

По его мнению, учитывая, что в училище будут отобраны «лучшие из лучших» кандидаток, им будет по плечу любой род авиации — и истребительная, и ударная, и военно-транспортная. «Стрессоустойчивость у девушек высокая», — подчеркнул полковник.

Высокий конкурс

В субботу в училище в Краснодаре прошел День открытых дверей для абитуриенток. Их познакомили с вузом, показали учебную базу, места проживания, современную авиационную технику. Кроме того, девушки смогли попробовать себя за штурвалом тренажера Як-130 и «пролетели» над Краснодаром.

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По словам руководителя училища, конкурс среди абитуриенток очень высокий — на 15 мест уже претендует более 150 девушек со всех уголков России, в том числе с Дальнего Востока, Кавказа, из Крыма и Севастополя. «У нас более 150 абитуриентов, которые будут поступать в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Это более 10 человек на место (для сравнения — у юношей конкурс в этом году был более четырех человека на место — прим. ТАСС). В этом году они начнут испытания проходить отборочные, начиная с 10 сентября, и со 2 октября приступят к теоретическому обучению в нашем прославленном вузе», — отметил Ляхов.

Полковник подчеркнул, что военных летчиц в России, за исключением единичных случаев, не готовили со времен Великой Отечественной войны, в годы которой женщины за штурвалом показали себя с лучшей стороны. Он привел в пример Магубу Сыртланову — заместителя командира эскадрильи женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, как ее называли фашисты, «ночную ведьму», которая ни разу не ошиблась в годы войны при выходе на цель для поражения противника. «У вас тоже есть места для подвига в жизни», — сказал он, обращаясь к абитуриенткам.

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Ляхов отметил, что оборонное ведомство России решило возобновить подготовку военных летчиц в связи с желанием девушек обучаться военно-летному делу.

«Спрос есть, а с трудоустройством проблем нет. У нас обучается свыше 2,5 тыс. парней, мы в этом году набрали 509 человек, конкурс был более четырех человек на место. Престиж профессии военного летчика очевиден, он постоянно растет. Профессия в социальном плане серьезно защищена, обучение осуществляется в комфортных условиях, все выпускники будут востребованы», — заверил начальник училища.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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олег ушаков
Очень странное решение.
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