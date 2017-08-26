Волгоградская область дождалась дождя с грозами

Однако, 27 августа, в регионе без осадков. Ночью — до +18ºС, местами температура опустится до до +8ºС, днем +25…+30ºС.

А вот в понедельник, 28 августа, ночью осадков не ожидается, днем в части районов северной половины области кратковременные дожди с грозами. Южный, юго-западный ветер, в порывах он будет достигать 18 метров в секунду. Температура ночью +14…+19ºС, местами до +9ºС, днем +29…+34ºС, местами +24…+29ºС.