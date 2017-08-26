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22:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградская область дождалась дождя с грозами

Волгоградские синоптики успокаивают волгоградцев своими прогнозами. Согласно их данным, в начале будущей недели в области пройдут кратковременные дожди, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 45% 766 мм рт. ст. 3 м/с

Однако, 27 августа, в регионе без осадков. Ночью — до +18ºС, местами температура опустится до до +8ºС, днем +25…+30ºС.

А вот в понедельник, 28 августа, ночью осадков не ожидается, днем в части районов северной половины области кратковременные дожди с грозами. Южный, юго-западный ветер, в порывах он будет достигать 18 метров в секунду. Температура ночью +14…+19ºС, местами до +9ºС, днем +29…+34ºС, местами +24…+29ºС.

Во вторник кратковременные дожди уже в большинстве районов области. Местами грозы. Юго-западный и западный ветер с порывами 18−23 м/с. Ночью +16…+21ºС, местами до +11ºС, днем +26…+31ºС, в отдельных северных районах +19…+24ºС.

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