Волгоградская область дождалась дождя с грозами
Волгоградские синоптики успокаивают волгоградцев своими прогнозами. Согласно их данным, в начале будущей недели в области пройдут кратковременные дожди, сообщает ВДТВ.
Волгоградские синоптики успокаивают волгоградцев своими прогнозами. Согласно их данным, в начале будущей недели в области пройдут кратковременные дожди, сообщает ВДТВ.
Однако, 27 августа, в регионе без осадков. Ночью — до +18ºС, местами температура опустится до до +8ºС, днем +25…+30ºС.
А вот в понедельник, 28 августа, ночью осадков не ожидается, днем в части районов северной половины области кратковременные дожди с грозами. Южный,
Во вторник кратковременные дожди уже в большинстве районов области. Местами грозы.