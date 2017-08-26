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22:14 (мск), источник: Informburo.kz

Алматинские спецЦОНы будут работать семь дней в неделю по 15 часов в сутки

По данным мониторинга, самый большой наплыв посетителей спецЦОНов отмечается в субботу и понедельник.

Источник: Informburo.kz

Алматинские СпецЦОНы готовятся поменять рабочий график — воскресенье станет рабочим днём, а время обслуживание увеличится с 12 до 15 часов в сутки, сообщает телеканал «Хабар 24».

Как выяснила специальная мониторинговая группа, самый большой наплыв посетителей в специализированных центрах обслуживания населения наблюдается в субботу и понедельник — 5500 человек, в другие дни приходит около 3500 человек. Чтобы разгрузить спецЦОНы и сократить время ожидания клиентов центрам предложили перейти на семидневную рабочую неделю и увеличить время приёма до 15 часов в сутки.

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Кроме того, предложили создать единую электронную очередь на изготовление и выдачу документов.

Как отмечают члены мониторинговой группы, время ожидания в спецЦОНах уже сократилось на 15−20 минут. Отметили специалисты и прозрачность всех процедур.

«Исключён прямой контакт граждан с сотрудниками ДВД, обеспечена прозрачность кабинетов всех без исключения сотрудников спецЦОНов, исключено нахождение на территории спецЦОНа лиц, предлагающих услуги страхования и техосмотра. За последние полтора месяца на них оформлено 38 протоколов по статье 449 на общую сумму 216 тысяч тенге», — сообщила руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции по городу Алматы Айгуль Байханова.

25 августа начальник ДВД города Алматы Серик Кудебаев сообщил, что в Центрах обслуживания населения Алматы будут вводить пропускную систему. Делается это для того, чтобы избавиться от посредников.

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