Первые 170 застрявших в Турции клиентов Ted Travel вылетели в Москву
Своих рейсов ожидают еще почти 500 туристов.
Своих рейсов ожидают еще почти 500 туристов.
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Первые 170 клиентов приостановившего деятельность туроператора Ted Travel из числа 755 застрявших в Турции вылетели в Москву, свидетельствуют данные
Первоначально рейс должен был выполняться в 15:50, но был перенесен по техническим причинам.
Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В Турции в этот момент находились 755 клиентов компании, у которых оказались неоплаченными размещение в отелях и обратные билеты.
На экстренном заседании наблюдательного совета «Турпомощи» в пятницу было решено, что туристов вывезет за свой счет авиакомпания «Якутия». Первый рейс со 170 туристами она выполняет 26 августа, в воскресенье также будут вывезены 170 человек. Еще два рейса авиакомпания выполнит в понедельник и вторник.
В ассоциации уточнили, что туристы также могут продолжить свой отпуск в Турции до запланированных дат вылета (если не возникнет проблем с отелем или они сами повторно оплатят проживание). В этом случае вывозить туристов будут другие авиакомпании, на рейсах которых будут свободные места. Для того, чтобы пересесть на другой рейс, необходимо обратиться в «Турпомощь».