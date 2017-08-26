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22:40 (мск), источник: Интерфакс

Первые 170 застрявших в Турции клиентов Ted Travel вылетели в Москву

Своих рейсов ожидают еще почти 500 туристов.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — Первые 170 клиентов приостановившего деятельность туроператора Ted Travel из числа 755 застрявших в Турции вылетели в Москву, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Внуково».

По данным табло, рейс R3 1102 вылетел из аэропорта Антальи в 20:13. Прилет ожидается в 23:30.

Первоначально рейс должен был выполняться в 15:50, но был перенесен по техническим причинам.

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Ted Travel вечером в четверг заявил о приостановке деятельности. В Турции в этот момент находились 755 клиентов компании, у которых оказались неоплаченными размещение в отелях и обратные билеты.

На экстренном заседании наблюдательного совета «Турпомощи» в пятницу было решено, что туристов вывезет за свой счет авиакомпания «Якутия». Первый рейс со 170 туристами она выполняет 26 августа, в воскресенье также будут вывезены 170 человек. Еще два рейса авиакомпания выполнит в понедельник и вторник.

В ассоциации уточнили, что туристы также могут продолжить свой отпуск в Турции до запланированных дат вылета (если не возникнет проблем с отелем или они сами повторно оплатят проживание). В этом случае вывозить туристов будут другие авиакомпании, на рейсах которых будут свободные места. Для того, чтобы пересесть на другой рейс, необходимо обратиться в «Турпомощь».

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