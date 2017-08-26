В Астане открываются гастроли легендарного миланского Ла Скала

Источник: Tengrinews

Казахстанские гастроли самого знаменитого театра Италии представляет Министерство культуры и спорта РК. Выступления звездного коллектива состоятся на сцене «Астана Опера» с 1 по 9 сентября в рамках программы EXPO-2017. Единоличный Официальный Спонсор первых гастролей оперной труппы, хора и симфонического оркестра Ла Скала в Казахстане — итальянская энергетическая компания ENI, осуществляющая свою деятельность в республике с 1992 года. В Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» Перейру встретила дирекция ГТОБ «Астана Опера».

«По традиции в программу мы включили на ряду с оперным произведением и симфоническое полотно. И так как спектакль “Фальстаф” мы показываем 4 раза, в промежуточные дни будем исполнять Симфонию № 9 Людвига ван Бетховена, тем самым дадим оперным певцам набраться сил для новых выступлений», — делится директор театра Ла Скала Александр Перейра.

По его словам, в Астану приехали 260 человек из Милана для участия в гастрольном туре, в их числе самый знаменитый исполнитель партии Фальстафа в мире — Амброждо Маэстри.

«Мы очень счастливы находиться здесь. На гастролях нам очень важно показать итальянские музыкальные традиции, поэтому для исполнения была выбрана опера итальянского композитора Джузеппе Верди “Фальстаф”. Весной мы представили премьеру этого спектакля в Милане, так что спектакль совсем “свежий”. Я счастлив, что с нами приехал прославленный маэстро Зубин Мета. Надеемся, что казахстанцам все понравится, а мы приложим все наши силы, чтобы выступления прошли на высшем уровне», — отметил директор театра Ла Скала.

В свою очередь, маэстро Зубин Мета подчеркнул, что это его первый визит в Казахстан, но о казахстанских музыкантах он знает хорошо, ведь они очень часто приезжают выступать в его родной город Бомбей. Дирижер выразил надежду когда-нибудь поработать с нашими артистами.

Напомним, что увлекательная комическая опера «Фальстаф» пройдет 1, 4, 6 и 8 сентября. В основу либретто Арриго Бойто положены произведения Уильяма Шекспира — комедия «Виндзорские проказницы» и сцены из исторической хроники «Генрих IV». Симфонический оркестр, хор и солисты театра Ла Скала выступят под руководством дирижера-постановщика спектакля — выдающегося маэстро современности Зубина Меты, хормейстер — Бруно Казони.