Замминистра МЧС работает в Приморье

Степанов отметил, что много жителей до сих пор не подали документы на получение компенсаций. Основные причины этого — отсутствие регистрации по фактическому месту жительства и проблемы с оформлением собственности. По мнению В. Степанова, эти случаи должны решаться в индивидуальном порядке.