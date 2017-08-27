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10:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Замминистра МЧС работает в Приморье

Первый заместитель министра МЧС РФ Владимир Степанов поручил повторно осмотреть подтопленные в паводок дома в Михайловском районе Приморского края, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Степанов отметил, что много жителей до сих пор не подали документы на получение компенсаций. Основные причины этого — отсутствие регистрации по фактическому месту жительства и проблемы с оформлением собственности. По мнению В. Степанова, эти случаи должны решаться в индивидуальном порядке.

По словам начальника отдела труда и социального развития Михайловского района Елены Хабаровой, уже для 84% пострадавших составлены необходимые документы на получение компенсаций.

Михаил Грач.

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