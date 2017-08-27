Синоптики рассказали, как запуск ракет из КНДР повлиял на радиационный фон в Приморье

Запуск нескольких баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря не отразился на радиационном фоне Приморья — сейчас он находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает ИА PrimaMedia. Радиационный фон не превышает 11−12 мкрР/ч.

Как следует из ежечасно обновляемых данных на сайте Примгидромета, радиационный фон в Приморском крае составляет 11−12 мкрР/ч.

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Отметим, что безопасным считается уровень радиации до 0.5 микрозиверт в час (до 50 мкрР/ч). Наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека при нормальном радиационном фоне составляет до 20 мкрР/ч.