Синоптики рассказали, как запуск ракет из КНДР повлиял на радиационный фон в Приморье
Уровень радиации составляет 11−12 мкрР/ч.
Уровень радиации составляет 11−12 мкрР/ч.
Запуск нескольких баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря не отразился на радиационном фоне Приморья — сейчас он находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют данные краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает ИА PrimaMedia. Радиационный фон не превышает 11−12 мкрР/ч.
Как следует из ежечасно обновляемых данных на сайте Примгидромета, радиационный фон в Приморском крае составляет 11−12 мкрР/ч.
Отметим, что безопасным считается уровень радиации до 0.5 микрозиверт в час (до 50 мкрР/ч). Наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека при нормальном радиационном фоне составляет до 20 мкрР/ч.
Напомним, Северная Корея запустила в сторону Японского моря сразу несколько баллистических ракет малой дальности, которые пролетели более 250 км в