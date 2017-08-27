Автоледи из Приморья выплатила 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД
В отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств.
В отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств.
Перспектива расстаться с правом управления транспортным средством заставила жительницу города Находки выплатить многочисленные штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу в отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств о взыскании административных штрафов, выданных органами ГИБДД, на общую сумму более 70,5 тысяч рублей. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании исполнительных документов, поступивших из центра автоматической фиксации правонарушений.
После того, как судебный
Стоит отметить, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.