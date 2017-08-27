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09:56 (мск), источник: VLADNEWS

Автоледи из Приморья выплатила 70,5 тысяч рублей штрафов ГИБДД

В отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств.

Перспектива расстаться с правом управления транспортным средством заставила жительницу города Находки выплатить многочисленные штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по Приморью.

В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу в отношении женщины было возбуждено 90 исполнительных производств о взыскании административных штрафов, выданных органами ГИБДД, на общую сумму более 70,5 тысяч рублей. Большая часть исполнительных производств были возбуждены в 2017 году на основании исполнительных документов, поступивших из центра автоматической фиксации правонарушений.

После того, как судебный пристав-исполнитель в ходе выезда по адресу регистрации вручил неплательщице требование об оплате задолженности, а также предупреждение о временном ограничении права управления транспортным средством, жительница Приморья спустя несколько дней погасила долг в полном объеме.

Стоит отметить, что ограничение в праве управления транспортным средством может коснуться неплательщиков штрафов, если общая сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

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