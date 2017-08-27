Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кандидат в канцлеры Германии сделал заявление по Крыму
Ученые посчитали сколько раз в день нужно мыть руки
Эксперт о планах США: простым россиянам пора увидеть очевидное
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Россия уводит «нефтяную республику» из-под носа у США – эксперт
Танцы в бикини: откровенные кадры Собчак - СМИ
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Растущее напряжение вокруг КНДР
08:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области наградят лучших студентов-педагогов

Пройдет традиционный слет.

Уже XXII-ой по счету слет студенческих педагогических отрядов «Из лета в лето» начнет работу 28 августа в Новосибирске. На него съедется более 400 участников.

«Это представители педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей и Дворца творчества детей и учащейся молодёжи “Юниор”. В этом году основные мероприятия фестиваля пройдут с 28 по 31 августа на базе детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия “Тимуровец”. Цель фестиваля — популяризация движения студенческих педагогических отрядов, выявление и поддержка талантливой молодежи, а также развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студентами-педагогами», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Начало фестиваля будет положено в ПКиО «Центральный». В 14−00 состоится «Шествия вожатских отрядов Новосибирской области», а в 16:00 гала-концерт вожатских отрядов.

«В ДСОЛКД “Тимуровец” в рамках фестиваля будет организована экспозиция вожатского творчества и методическая выставка, запланирована работа делегатских клубов, творческих мастерских, мастер-классы по обмену опытом работы, шоу-программы. Лучшие вожатые будут награждены знаком вожатского мастерства “За верность детству”», — также сообщает пресс-центр мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Путин поручил выяснить причины пожаров на юге России
Додон отреагировал на идею о выводе солдат РФ из Приднестровья
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Мэйуэзер нокаутом победил Макгрегора
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
В Ираке освободили последний подконтрольный ИГ крупный город
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Как превратить тесную кухню в просторную студию
Только 10% москвичей покупают жилье на собственные деньги
Эксперты рассказали, где в Москве самые дешевые новостройки
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь