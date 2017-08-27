В Новосибирской области наградят лучших студентов-педагогов

Уже XXII-ой по счету слет студенческих педагогических отрядов «Из лета в лето» начнет работу 28 августа в Новосибирске. На него съедется более 400 участников.

«Это представители педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей и Дворца творчества детей и учащейся молодёжи “Юниор”. В этом году основные мероприятия фестиваля пройдут с 28 по 31 августа на базе детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия “Тимуровец”. Цель фестиваля — популяризация движения студенческих педагогических отрядов, выявление и поддержка талантливой молодежи, а также развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студентами-педагогами», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Начало фестиваля будет положено в ПКиО «Центральный». В 14−00 состоится «Шествия вожатских отрядов Новосибирской области», а в 16:00 гала-концерт вожатских отрядов.