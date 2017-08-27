В Новосибирской области наградят лучших студентов-педагогов
Пройдет традиционный слет.
Пройдет традиционный слет.
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«Это представители педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей и Дворца творчества детей и учащейся молодёжи “Юниор”. В этом году основные мероприятия фестиваля пройдут с 28 по 31 августа на базе детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия “Тимуровец”. Цель фестиваля — популяризация движения студенческих педагогических отрядов, выявление и поддержка талантливой молодежи, а также развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между студентами-педагогами», — сообщает
Начало фестиваля будет положено в ПКиО «Центральный». В 14−00 состоится «Шествия вожатских отрядов Новосибирской области», а в 16:00
«В ДСОЛКД “Тимуровец” в рамках фестиваля будет организована экспозиция вожатского творчества и методическая выставка, запланирована работа делегатских клубов, творческих мастерских,