Солнечное воскресенье ожидает казахстанцев
Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.
Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.
АСТАНА, 27 авг — Sputnik. На большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на
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В Костанайской, днем Карагандинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.
В Мангистауской области ночью местами ожидается гроза, днем местами усилится ветер — 15−20 м/с.
В Акмолинской,
Днем в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара.
В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в