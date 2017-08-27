Солнечное воскресенье ожидает казахстанцев

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. На большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».