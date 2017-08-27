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07:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Солнечное воскресенье ожидает казахстанцев

Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 73% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. На большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

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В Южно-Казахстанской, Актюбинской, днем Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер — 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Костанайской, днем Карагандинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Мангистауской области ночью местами ожидается гроза, днем местами усилится ветер — 15−20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях днем ожидается гроза.

Днем в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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