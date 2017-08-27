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06:44 (мск), источник: Газета.Ру

В США выставлена на продажу ферма Марка Твена

Ферма американского писателя Марка Твена выставлена на продажу в штате Коннектикут. Об этом сообщает ABC News.

Территория фермы Jean’s Farm занимает чуть более семи гектаров. Она была построена в 1860 году. Позднее Марк Твен приобрел ее для своей младшей дочери Джейн.

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В главном доме площадью 339 кв м находятся пять спален и четыре ванные комнаты. К настоящему моменту и дом, и вся прилегающая территория тщательно отреставрированы.

Стоимость недвижимости составляет $1,85 млн.

Ранее писатель Бернар-Анри Леви выставил на продажу особняк в Марокко.

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