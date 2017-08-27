Дочь министра грубо оскорбила Трампа
Дочь министра внутренних дел Райана Зинке оскорбила Дональда Трампа после введения им официального запрета на службу трансгендеров в армии, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Examiner.
Дочь министра внутренних дел Райана Зинке оскорбила Дональда Трампа после введения им официального запрета на службу трансгендеров в армии, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Examiner.
Сообщается, что Дженнифер Детлефсен служила на
«Этот человек — позор. Я как могла не касалась политики в своих социальных сетях, но это непростительно. Как ветеран говорю, сядь и заткнись, ты не знаешь ничего», — заявила Детлефсен в своем Instagram.
Отмечается, что в министерстве внутренних дел не стали комментировать этот выпад, назвав его не связанным с их деятельностью.