Дочь министра грубо оскорбила Трампа

Источник: Nur.kz

Сообщается, что Дженнифер Детлефсен служила на военно-морском флоте, как и ее отец.

«Этот человек — позор. Я как могла не касалась политики в своих социальных сетях, но это непростительно. Как ветеран говорю, сядь и заткнись, ты не знаешь ничего», — заявила Детлефсен в своем Instagram.