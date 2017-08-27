Рейс «Эйр Астаны» из Антальи задержан на сутки
По техническим причинам не смог вылететь из Антальи самолет авиакомпании «Эйр Астана».
По техническим причинам не смог вылететь из Антальи самолет авиакомпании «Эйр Астана».
«Рейс авиакомпании «Эйр Астана» КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшийся 26 августа по расписанию в 11:30 местного времени, был задержан по технической причине согласно процедурам авиаперевозчика, — говорится в комментарии департамента корпоративных коммуникаций компании.
— Всем 143 пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса сегодня, 27 августа, в 12:00 местного времени».
Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и обещает компенсацию.