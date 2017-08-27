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07:38 (мск), источник: 365info.kz

Рейс «Эйр Астаны» из Антальи задержан на сутки

По техническим причинам не смог вылететь из Антальи самолет авиакомпании «Эйр Астана».

Источник: 365info.kz

«Рейс авиакомпании «Эйр Астана» КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшийся 26 августа по расписанию в 11:30 местного времени, был задержан по технической причине согласно процедурам авиаперевозчика, — говорится в комментарии департамента корпоративных коммуникаций компании.

— Всем 143 пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса сегодня, 27 августа, в 12:00 местного времени».

Авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и обещает компенсацию.

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