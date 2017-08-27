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08:03 (мск), источник: Tengrinews

За пассажирами в Анталью отправлено другое воздушное судно — Air Astana

Для вывоза пассажиров из Антальи отправлено другое воздушное судно.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АО «Эйр Астана», передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Рейс «Эйр Астаны» из Антальи задержан на сутки

«Рейс авиакомпании “Эйр Астана” КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшийся 26 августа по расписанию в 11:30 местного времени, был задержан по технической причине согласно процедурам авиаперевозчика. Всем 143 пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание. Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса сегодня, 27 августа, в 12:00 местного времени», — сообщили в авиакомпании.

При этом в «Эйр Астане» принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. «Для получения компенсаций просьба направлять запросы по адресу customer.relations@airastana.com», — добавили в компании.

Напомним, о том, что самолет «Эйр Астаны» не может вылететь из аэропорта Антальи из-за технической неисправности сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК.

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