За пассажирами в Анталью отправлено другое воздушное судно — Air Astana
Для вывоза пассажиров из Антальи отправлено другое воздушное судно.
Для вывоза пассажиров из Антальи отправлено другое воздушное судно.
Об этом сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АО «Эйр Астана», передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Рейс авиакомпании “Эйр Астана” КС 216 по маршруту Анталья — Астана, планировавшийся 26 августа по расписанию в 11:30 местного времени, был задержан по технической причине согласно процедурам авиаперевозчика. Всем 143 пассажирам предоставили проживание в гостинице и питание. Для вывоза пассажиров было отправлено другое воздушное судно. Ожидаемое время вылета рейса сегодня, 27 августа, в 12:00 местного времени», — сообщили в авиакомпании.
При этом в «Эйр Астане» принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства. «Для получения компенсаций просьба направлять запросы по адресу customer.relations@airastana.com», — добавили в компании.
Напомним, о том, что самолет «Эйр Астаны» не может вылететь из аэропорта Антальи