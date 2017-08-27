«День поля» широко отметили в Киренском районе Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

«День поля» провели в Киренском районе Иркутской области. Праздник давно стал традиционным для жителей территории, в этом году он приурочен к 80-летнему юбилею государственного научно-производственного объединения «Киренский Госсортоучасток». Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка поздравил жителей муниципалитета. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ЗС региона.

В своем поздравительном письме спикер отметил, что сегодня в регионе имеется реальный потенциал для увеличения объемов производства, в том числе за счет полной переработки полученной продукции, а также выразил уверенность в том, что Иркутская область может занять одно из ведущих мест в рейтинге производителей высококачественного экологически чистого продовольствия.

«Уважаемые хлеборобы, аграрии и все сельские труженики! Благодаря вашему упорному, поистине самоотверженному труду, профессионализму, огромной любви к земле и своей малой родине, сибиряки получают качественную сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Ваши высокие производственные результаты и вклад в развитие сельского хозяйства являются гарантом продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом», — подчеркнул Сергей Брилка, а также пожелал аграриям Киренского района богатых урожаев, новых свершений и процветания.