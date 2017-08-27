Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
Обнаружена новая опасность антибиотиков
Галкин ответил Пенсионному фонду на предложение для Пугачевой
Как превратить тесную кухню в просторную студию
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
CМИ: Украинцы раскритиковали «парад НАТО» в центре Киева
РФ уводит "республику нефти" из-под носа США – СМИ
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Военная разработка Китая напугала физиков – СМИ
Порошенко о гибели 10 тысяч в Донбассе: Не простим
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
09:30 (мск), источник: Newtimes.kz

Суд по делу Тохтара Тулешова отложили на сентябрь из-за внезапной смерти адвоката

Судебное заседание по делу «пивного короля» Тохтара Тулешова в Шымкенте перенесли на сентябрь. На этот раз причиной отсрочки заседания стала внезапная смерть одного из адвокатов, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно, адвоката укусила пчела, и из-за аллергии на укус защитник обвиняемого Тулешова скончался.

Читайте также
Азамат Мусагалиев исчез из соцсетей после скандального ролика

В связи с этим, для предоставления защиты бывшему государственному служащему был назначен другой адвокат. Однако для того, чтобы ознакомиться с материалами дела в нескольких томах адвокат попросил время. Судья, рассмотрев этот вопрос, принял решение назначить следующее заседание на 4 сентября.

Напомним, в Енбекшинском районном суде бывший хозяин пивного завода, осужденный на 21 год и отбывающий наказание в тюрьме, обвиняется в экономических преступлениях.

В частности, основатель ТОО «Шымкентпиво», генеральный директор ТОО «Дархан GROUP», обвиняется в том, что осуществляя руководство независимой коммерческой организации «Центр анализа террористических угроз», уклонялся от уплаты налогов, указывал ложные сведения в финансовой отчетности, а также обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По делу проходят еще восемь обвиняемых.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полицейские Каскелена остановили авто без номеров, но водитель «дал по газам» (ВИДЕО)
Нетаньяху рассказал о причинах «срочной» встречи с Путиным
Мэйуэзер победил Макгрегора
Венесуэла провела военные учения после угроз со стороны США
Российские туристы стали тратить больше денег в Турции
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО
Трасса из Баку в РФ перекрыта после взрыва на оружейном складе
В Техасе из-за урагана «Харви» погибли три человека
Спорт
«Локомотив» догнал «Зенит» в таблице чемпионата России Московский «Локомотив» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу»
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь