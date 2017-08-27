Суд по делу Тохтара Тулешова отложили на сентябрь из-за внезапной смерти адвоката

Как стало известно, адвоката укусила пчела, и из-за аллергии на укус защитник обвиняемого Тулешова скончался.
В связи с этим, для предоставления защиты бывшему государственному служащему был назначен другой адвокат. Однако для того, чтобы ознакомиться с материалами дела в нескольких томах адвокат попросил время. Судья, рассмотрев этот вопрос, принял решение назначить следующее заседание на 4 сентября.
Напомним, в Енбекшинском районном суде бывший хозяин пивного завода, осужденный на 21 год и отбывающий наказание в тюрьме, обвиняется в экономических преступлениях.
В частности, основатель ТОО «Шымкентпиво», генеральный директор ТОО «Дархан GROUP», обвиняется в том, что осуществляя руководство независимой коммерческой организации «Центр анализа террористических угроз», уклонялся от уплаты налогов, указывал ложные сведения в финансовой отчетности, а также обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. По делу проходят еще восемь обвиняемых.