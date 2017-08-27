Суд по делу Тохтара Тулешова отложили на сентябрь из-за внезапной смерти адвоката

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно, адвоката укусила пчела, и из-за аллергии на укус защитник обвиняемого Тулешова скончался.

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В связи с этим, для предоставления защиты бывшему государственному служащему был назначен другой адвокат. Однако для того, чтобы ознакомиться с материалами дела в нескольких томах адвокат попросил время. Судья, рассмотрев этот вопрос, принял решение назначить следующее заседание на 4 сентября.

Напомним, в Енбекшинском районном суде бывший хозяин пивного завода, осужденный на 21 год и отбывающий наказание в тюрьме, обвиняется в экономических преступлениях.