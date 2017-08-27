Алматинские СпецЦОНы будут работать 15 часов в сутки
Алматинские СпецЦОНы могут изменить рабочий график. Спецкомиссия предложила внедрить семидневный рабочий график и увеличить время обслуживания с 12 до 15 часов в сутки, передает «Хабар 24».
Алматинские СпецЦОНы могут изменить рабочий график. Спецкомиссия предложила внедрить семидневный рабочий график и увеличить время обслуживания с 12 до 15 часов в сутки, передает «Хабар 24».
Специальная мониторинговая группа выяснила, что Центры принимают 3,5 тысячи посетителей в будни, 5,5 тысяч в субботу и понедельник.
Для решения проблемы предложили внедрить семидневный рабочий график и увеличить время обслуживания с 12 до 15 часов в сутки.
Прозвучало также предложение создать единую электронную очередь на изготовление и выдачу документов, хотя время ожидания в СпецЦОНах заметно сократилось до 10−20 минут, отмечают члены мониторинговой группы.
«Исключен прямой контакт граждан с сотрудниками ДВД, обеспечена прозрачность кабинетов всех без исключения сотрудников СпецЦОНов, исключено нахождение на территории СпецЦОНа лиц, предлагающих услуги страхования и техосмотра.
За последние полтора месяца на них оформлено 38 протоколов по статье 449 на общую сумму 216 тысяч тенге, — говорит руководитель департамента Агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции по городу Алматы Айгуль Байханова.